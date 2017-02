Gesprek fractieleiders Hof met voorzitter Board over Agenda Twente

Goor – De fractievoorzitters in de gemeente Hof van Twente gaan op hun verzoek in gesprek met voorzitter Braaksma van de Twenteboard over de Agenda van Twente. Ze vinden dat de procedure voor het opstellen van deze Agenda onvoldoende zorgvuldig is geweest en dat bijstellingen nodig zijn. Dat vinden overigens meer gemeenteraden.

De fractieleiders in de gemeente Hof van Twente benadrukken dat ze geen tegenstelling tussen platteland en agglomeratie zien, maar juist beogen meer samenhang aan te brengen ‘waardoor de logische verbinding tussen stad en platteland beter tot zijn recht komt’.

Vanwege de straffe procedure tot nu toe zou het tot op heden onmogelijk zijn geweest wensen van plattelandsgemeenten op de Agenda van Twente te krijgen, waarbij de initiatiefnemers van het gesprek, de fractievoorzitters Bruins van de VVD en Rijkens van de PvdA, wijzen op de ontwikkelingen in en de perspectieven voor de agrarische sector.

Net als in andere gemeenteraden was de raad der gemeente Hof van Twente recent zeer kritisch over de rol van burgemeester Van Veldhuizen van Enschede die als voorzitter van de Regio Twente wel heel sterk zou leunen op de Twenteboard (hoogtechnologische bedrijven, onderwijsinstellingen, steden) met zijn aandacht voor hightech, hoger onderwijs en wetenschap.