SP wil geld voor behoud lokaal cultuurhistorisch erfgoed Enschede

Enschede – De raadsfractie van de SP in Enschede wil dat de gemeente meer geld vrijspeelt voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed van lokaal belang, dus los van de rijksmonumenten. Volgens woordvoerder Yilmaz heeft het college van burgemeester een prima notitie het licht laten zien, maar zal zonder budget desondanks de donkert bezit nemen doordat zonder bijdrage van de gemeente voor onderhouds- of verbouwwerkzaamheden het bij mooie woorden blijft.

Er is naar het oordeel van de SP geen garantie voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Enschede. ‘Er wordt enkel en alleen in kaart gebracht welke cultuurhistorische waarden de gemeente heeft.’ Yilmaz kondigt aan maandag een motie in te dienen met het doel ‘een financiële basis te vormen voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed dat van waarde is’. Het college zou moeten ‘uitzoeken’ hoe geld kan worden vrijgemaakt voor dit doel. In de Zomernota (zeg maar het meerjarenperspectief) moet het college, vindt de SP, aangeven hie het dit denkt te fiksen.

Yilmaz: ‘Onlangs heeft de rechter bepaald dat de in 2012 oorspronkelijk als gemeentelijk monument vastgestelde naoorlogse gebouwen opnieuw op waarde moeten worden beoordeeld door de gemeente Enschede. Want in 2015 is door een nipte meerderheid van gemeenteraad de oorspronkelijke naoorlogse gemeentelijke monumentenlijst tenietgedaan. Toen al heeft de fractie van SP het betreurd en het college bekritiseerd dat enkel bezuinigingsargumenten werden gebruikt.'