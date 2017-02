Bouw dik tachtig woningen woonwijk Zuidbroek in Wierden

Wierden - Er zullen 81 woningen worden gebouwd aan de Akkerwal (voormalige Rondweg) in Wierden. Het gemeentebestuur laat weten weldra te beginnen met de voorbereidende werkzaamheden. Het gaat om de voorste strook van het tweede deelgebied van de woonwijk Zuidbroek, waar op termijn plek is voor zo'n 170 woningen.

Bij voldoende belangstelling kan het Rijsssense aannemersbedrijf Nijhuis nog (eind) dit jaar beginnen. De eerste fase van Zuidbroek (275 huizen) is zo goed als voltooid, de derde fase geschrapt. Nijhuis heeft voor de tweede fase een deels gewijzigd inrichtingsplan ingediend. De verkaveling is op een aantal punten aangepast en een aantal rijwoningen vervangen door twee-onder-één-kapwoningen. Het college van burgemeester en wethouders gaf er zijn zegen reeds aan. Wel moet een deel van het bestemmingsplan worden aangepast, waarvoor de gemeenteraad aan zet is.

De bedoeling is in het tweede deelgebied van Zuidbroek seniorenwoningen, particuliere huurhuizen, startershuizen en twee-onder-een-kapwoningen in drie prijsklassen te bouwen.