Grondvester van In Person draagt uitzendbedrijf over aan zoon

Enschede - Bij het uitzendbureau In Person draagt oprichter (Herman) Kok (62) het bedrijf over aan zijn zoon Jim. Afgelopen jaar werd een recordomzet van 158 miljoen euro genoteerd, met naar verwachting 4,9 miljoen netto-resultaat.

Kok senior richtte In Person in 1989 op onder de naam Euregio Uitzendbureau. Hij ziet in zijn opvolger iemand die voor de klus is geschapen. Junior neemt het stuur over in een periode dat de Twentse uitzendorganisatie een periode forse groei doormaakt. Het kan verkeren. Zeven jaar geleden, toen In Person verlies draaide, speelde Kok nog met de gedachte het bedrijf te verkopen.

In het achterliggende jaar steeg de omzet van In Person van 101 naar nu zoals gezegd 158 miljoen euro en de winst wordt goed genoemd. De overname van enkele concurrenten, samen goed voor ruim derde miljoen omzet, scheelde een slok op een borrel, maar veel werd op eigen kracht gedaaan, door autonome groei.

In Person heeft krap-aan driehonderd medewerknemers, verdeeld over zestig vestigingen, waarvan een aantal inpandig bij grote klanten. Kok: 'Dat moeten er veel meer worden. Ook franchise-vestigingen,waarvan we er nu nog maar een paar hebben.'