Lievers absent, maar z'n magnum opus haalt vlot de eindstreep

Hengelo - Hij liet zich wegens zijn aftreden niet meer zien, zat als hij was van de bestuurlijke houding van met name het CDA met zijn slakken en zijn zout, maar het voorstel Nieuwe Energie in Overijssel van de gistern afgetreden gedeputeerde Lievers haalde vanavond glansrijk de eindstreep, al stemde conform de vwrwachting de oppositie tegen, waaronder PvdA, PPV, SP, PvdD en GL, vooral wegens houtstook en biovergisting.

De voortzetting van het afgelopen week geschorste debat leverde weinig nieuws op. Het grote nieuws werd gisteren al bekend toen gedeputeerde Lievers van D66 mededeelde dat hij had besloten af te treden vanwege de wijze waarop sommigen over het voorstel spraken, met zijns bedunkens te veel aandacht voor de vorm en te weinig voor de inhoud, met lange schorsingen zonder verantwoording of verklaring.

Namens de opgestapte Lievers verdedigde gedeputeerde Van Haaf het investeringsvoorstel van veertig miljoen om tot 2023 een energietransitie tot stand te brengen. De kou was meteen uit de lucht, ook bij het CDA, dat nog steeds niet aangaf waarom al de schorsingen vorige week nodidg waren, want woordvoerder Rutten kwam nu met betekenisarme algemeenheden en fractievoorzitter Reesink was sprakeloos. Zo mogelijk nóg opvallender was dat D66 niets van zich liet horen, noch via woordvoerder Wertheim noch via fractieleider Overmeen, geen woord over de handelwijze van het CDA, geen woord over de vertrokken wethouder die toch de grondvester van de energietransitie mag heten.