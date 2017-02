Bestuurder drinkwaterbedrijf Vitens wordt bestuurder ziekenhuisgroep

Almelo/Hengelo – Met de komst van bestuurder Odding is de Raad van Bestuur van de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) met vestigingen in Almelo en Hengelo per april weer op sterkte. Momenteel is Odding overigens werkzaam als lid Raad van Bestuur van het drinkwaterbedrijf Vitens.

Na het vertrek van bestuursvoorzitter Schmidt bij ZGT schoof de zittende bestuurder Ruikes door naar de voorzittersstoel. Het aantreden van Odding betekent dat de Raad van Bestuur weer op sterkte is. Odding zal zich vooral bezighouden met de Financiën van ZGT. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en had vervolgens diverse functies in het bedrijfsleven.

Volgens voorzitter Te Riele van de Raad van Toezicht haalt ZGT met Odding een bestuurslid binnen met een bedrijfseconomische achtergrond en een ruime bestuurlijke ervaring in huis. ‘Samen met Ton Ruikes zal hij een complementair hecht team vormen en als zodanig verder inhoud geven aan de visie ZGT2020 en daarmee de ziekenhuiszorg in Twente waarborgen', veronderstelt Te Riele.