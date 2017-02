Gemeente kan en wil de garantstelling aan FC Twente verlagen

Enschede - De gemeente Enschede is voornemens het voetbalbedrijf 25,4 miljoen euro voort te helpen. Dit voorstel van het college van burgemeester en wethouders zal in de gemeenteraad niet op noemenswaardige problemen stuiten. De raad diet er deze maand een besluit over nemen. Vermoedelijk stemt een kleine minderheid, net als eerder, tegen het voorstel omdat er meer en hogere noden in Enschede zouden zijn dan het redden van betaald voetbal.

Het grootste deel van de 25,4 miljoen is trouwens een eerder verstrekte lening van zevetien miljoen, die als het bij FC Twente misgaat in rook opgaat. De rest van het geld, een slordige acht miljoen, betreft een garantstelling, oo basis waarvan FC Twente twee aandringende schuldeisers terug kan betalen. Het gaat om de kapitaalerstrekkers ING en XXIII Capital.

Eerder zou nog 32 miljoen euro nodig zijn om schoon schip te maken bij FC Twente, maar doordat de club het behalve sportief ook financieel goed doet is de ergste zorg afgewend en is er minder garantstelling nodig, van de overheid en ook van crediteuren/ondernemers die zich garant stelden.