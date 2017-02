Complex 28 kleine zorgappartementen in Berghuizen/Oldenzaal

Oldenzaal/Wierden - Er zal aan de Reigerstraat in de Oldenzaalse wijk Zuid-Berghuizen een gebouw verrijzen in twee lagen zonder kap met 28 kleine (circa vijftig vierkante meter) zorgappartementen. Het plan komt uit de koker van de Wierdense projectontwikkeaar Weghorst, via zijn dochteronderneming Arol. De opdrachtgever is de Almelose zorginvesteerder Torny die na zijn TSN-avontuur de zororganisatie Thuisgenoten oprichtte. Soortgelijke complexen als in Oldenzaal kwamen reeds of komen nog tot stand in Almelo, Haaksbergen, Vroomshoop en Wierden.

Het perceel aan de Reigerstraat is gedeeltelijk in eigendom is van de gemeente en gedeeltelijk van Kondor Wessels Projecten uit Rijssen dat destijds het gebouw en de ondergrond van bakkerij Steffens aan de Reigerstraat te Oldenzaal kocht en het naastliggende stuk grond waar de gemeente een jaar of tien geleden de vroegere gymzaal heeft gesloopt. Het college van burgemeester en wethouders is in principe bereid medewerking te verlenen aan de bouwplan van Arol omdat het zou aansluiten bij 'de actuele woon- zorgvraag en het gemeentelijk beleid voor wonen en zorg'.

Het gemeentebestuur is blij dat door de herontwikkeling van deze zogenaamde ‘rotte kies’ de leefbaarheid en het wonen zorg-aanbod in de wijk Zuid-Berghuizen kan worden vergroot volgens de doelstelling van de stedelijke Woonvisie. De gemeente zet naar eigen zeggen in op levensloopbestendige woningen en duurzaamheid. Daarnaast stimuleert de gemeente vanuit het scheiden van wonen en zorg de totstandkoming van kleine complexen (zelfstandige woningen voor doelgroepen in elkaars nabijheid, ook vanuit de ontmoetingsgedachte) via planologische medewerking.