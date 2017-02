Ook in Dinkelland gepeperde kritiek op regiopreses Van Veldhuizen

Denekamp - Net als eerder in de gemeente Hof van Twente leeft in de gemeente Dinkelland robuust onbehagen over burgemeester Van Veldhuizen van Enschede in diens rol als voorzittter van de Regio Twente. De kritiek werd gisteravond verwoord door CDA-raadslid De Bree namens alle fracties. Naar de mening van De Bree maakt Van Veldhuizen de verschillen tussen de veertien gemeenten groter in plaats van dat hij de gemeenten in de regio bindt. Daarmede zou hij het belang van Twente schaden.

Er kan volgens de gemeenteraad van Dinkelland absoluut geen sprake van zijn dat in samenkomsten van Twentse raadsleden, zoals recent in Goor en voordien in Vroomshoop, besluiten worden genomen en al helemaal niet om, zoals Van Veldhuizen volgens De Bree probeerde, unanieme instemming met een nieuwe Agenda van Twente te forceren. Daarover moet elk der veertien gemeenteraden namelijk separaat een besluit nemen. De Bree vreest met zoveel woorden een grootstedelijke hightech-agenda ingerommeld te worden. Hij wil dat de Twenteraad, losvaste bijeenkomsten van Twentse raadsleden, geen beslissingsbevoegdheid krijgen, zoals Van Veldhuizen zou hebben gesuggereerd, want het primaat behoort naar zijn mening nadrukkelijk bij de raad te liggen, veertien keer.

De Bree stelt dat ale CDA-fracties in de regio Twente zichtbare projecten willen van regionaal belang, op het gebied van recreatie en toerisme, bereikbaarheid en mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van het landelijk gebied. 'De handelwijze van de heer Van Veldhuizen brengt de realisatie van een nieuwe Agenda van Twente in gevaar en dat moeten wij niet willen', aldus De Bree.