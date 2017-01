Almelo laat zich overtuigen: nieuwbouw voor Smit bij Kollenveld

Almelo - De gemeenteraad van Almelo stemt in met de bouw van twee ruim bemeten woningen aan de Sportlaan in de wijk Kollenveld. Zulks op voorspraak van het college van burgemeester en wethouders, dat het plan anderhalf jaar geleden nog afwees wegens concurrentie met andere bouwplannen in het duurdere segment en strijdigheid met het bestemmingsplan. Ook zou de stedenbouwkundige structuur van het gebied in de stadsrand worden aangetast als het ingediende bouwplan zal worden uitgevoerd.

Op het perceel van 3.200 vierkante meter staan nu een voormalige boerderij, een garage en een schuur die zullen worden afgebroken.

De beoogde woningen zijn bestemd voor de twee dochters van initiatiefnemer en tuinmeubelslijt-in-ruste Smit. De beide dochters werken in het familiebedrijf Kees Smit. Omwonenden zouden géén bezwaar hebben tegen de nieuwbouw.

Weliswaar leidt instemming met de plannen tot een ongewenste stedenbouwkundige situatie, is het plan daarenboven in strijd met het stedelijke woningbouwbeleid en concurreert het met de nieuwbouwwijk Almelo Noordoost. Tevens dreigt het gevaar van precedentwerking. Niettemin vindt de raad mét het bekeerde college dat het om zowel stedenbouwkundige én sociaal-maatschappelijke redenen verdedigbaar is akkoord te gaan. Ten eerste om leegstand en verpaupering tegen te gaan, ten tweede om meer initiatieven voor bouw in het hogere segment aan te moedigen en ten derde om redenen van bijval in de buurt.