Boomkamp vertrekt eind dit jaar als bestuursvoorzitter bij Saxion

Enschede - Na tien jaar bestuursvoorzitter te zijn geweest vertrekt frontman Boomkamp eind dit jaar bij bij de Saxion Hogeschool. Boomkamp wordt 65 en vindt dat een uitnemend moment plaats te maken. Hij heeft bij zijn afscheid ruim 28 jaar bij Saxion gewerkt, waarvan dus een decennium als voorzitter van het College van Bestuur.

Boomkamp in een hedemiddag verspreid perscommuniqué: 'In goed overleg met de Raad van Toezicht heb ik besloten mijn verantwoordelijkheden over te dragen aan een opvolg(st)er. Door dit vroegtijdig bekend te maken biedt dit de Raad van Toezicht en de organisatie de gelegenheid om tijdig en op gedegen wijze in mijn opvolging te voorzien.'

Naar eigen zeggen werkte Boomkamp 'met heel veel plezier en met de inzet en bijdrage van alle collega’s' aan 'de strategische koers' van Saxion, met accenten op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, de positie van onze hogeschool in de maatschappelijke omgeving, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Het loslaten van Saxion zal naar zijn inschatting 'niet gemakkelijk' zijn. 'Maar voor mij voelt het als een juiste beslissing op het goede moment. Bovendien zal ik graag, ook na 2017, een bijdrage blijven leveren aan diverse maatschappelijke opgaven.'

Boomkamp is lid van het bestuur van de Vereniging Hogescholen en van de Twenteboard.