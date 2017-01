Plaatsing zonnepanelen op dak stadhuis en stalling werf Oldenzaal

Oldenzaal/Denekamp - Het bedrijf Schulte Energie & Techniek uit Denekamp begint deze week met de voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van 370 zonnepanelen op het dak van het stadhuis in Oldenzaal. Aan wethouder Molema van Duurzaamheid de eer morgen uit handen van de installateu het eerste zonnepaneel in ontvangst nemen.

De jaarlijkse opbrengst van het dak met de 370 zonnepanelen bedraagt 92.900 kWh. Na het stadhuis is de gemeentewerf aan de beurt om van panelen, in dit geval 260, te worden voorzien teneinde de opwekking van stroomuit zonne-energie in de gemeente op te stuwen. De jaarlijkse opbrengst op de stalling van de werf zou 63.725 kWh bedragen. De totale opbrengst van de zonnepanelen zal dus 156.720 kWh omvatten. Dat betekent dat er energie wordt opgewekt voor circa 45 (gemiddelde) huishoudens, wat voor de gemeente een besparing van 15.672 betekent.