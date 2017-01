Lievers is Rutten zat en vertrekt als gedeputeerde van Overijssel

Hengelo - Vanwege het gebrek aan steun in de Provinciale Staten van Overijssel, met name bij de grootste coalitiepartner CDA, treedt D66-gedeputeerde Lievers met onmiddelijke ingang terug. Dit heeft hij zojuist bekendgemaakt aan commissaris van de koning Bijleveld.

Het indienen van zijn ontslag lijkt een erekwestie, want het CDA staat naar aard en inhoud van de kritiek volkomen alleen. Dit bleek vorige week bij de behsndeling van de nota Nieuwe Energie, waar vooral CDA-statenlid Rutten in zeer grove lijnen, zonder concreet te worden, de gedeputerde tergde. Twee keer schorste het CDA, waarbij fractiechef Reesink zijn fractiegenoot Rutten niet wilde en/of niet kon in het coalitiegareel krijgen. De statenvegadering over de energietransitie, formeel sedert vorige week woensdagavond geschorst, wordt morgen vervolgd.

(straks meer)