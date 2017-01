Raad van Hellendoorn trotseert Walder en Maij aan Ommerweg

Nijverdal/Hellendoorn - De kans is klein dat het college van burgemeester en wethouders zijn plan doorzet om de familie Reimert toestemming te verlenen voor de bouw van vier Heuvelrughutten en een Trekkershut op haar perceel aan de Ommerweg benoorden het dorp Hellendoorn.

Weliswaar is wethouder Walder voorstander van het initiatief van Reimert en ziet ook de provincie Overijssel geen belemmeringen, daar het beleid onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van gedeputeerde Maij waar mogelijk, dus los van beschermde natuurgebieden (Natura 2000) naar mengfuncties van natuur, toerisme en akkerbouw/veeteelt ten plattelande streeft.

Een meerderheid in de gemeenteraad heeft evenwel enendeels bedenkingen en anderendeels bezwaren. Dat geldt ook voor omwonenden die zienswijzen indienden en de gemeenteraad op het hart drukken om, als het college met een voorstel komt, te besluiten tot afwijzing, vooral omdat de beoogde recreatie ten koste zou gaan van waardevolle natuur.

De enige fractie in de gemeenteraad die zich vóór de recreatieve impuls in het kwestieuze gebied uitspreekt is het CDA dat in commissieverband werd vertegen woordigd door fractieleider Scholten, die daar de vervanger was van zijn partijgenoot Reimert...