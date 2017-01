Ruimtes bij WTC Twente in Hengelo voor bedrijven (en ook kritiek)

Hengelo – Voor de verbouwing en de inrichting bedrijfsunits van het World Trade Center (WTC) Twente stelt de gemeente Hengelo ruim drie ton beschikbaar. De inrichting van 'showruimtes' moet de verhuur bespoedigen. Na de verbouwing van de voormalige Hofstede MTS aan het Industrieplein bezuiden het station Twente Centraal werd aldaar het WTC Twente gevestigd, dat de mooiste ruimte inrichtte, op de hoogste van etage. In de twee andere bouwlagen kunnen bedrijven en/of diensterleners neerstrijken voor honderd euro de vierkante meter. Dat is de gemeente Hengelo wel iets waard, om precies te zijn 326.000 euro.

Het WTC heeft zich inmiddels gevestigd in de kop van de voormalige Hofstede-mts aan het Industrieplein. Nu moet er bedrijfsruimte komen voor verwante huurders. Bij de verbouwing dient asbest te worden verwijderd en ruimtes moeten opnieuw van wanden en plafonds worden voorzien. Er is overigens in de directe omgeving vergelijkbare ruimte voor vergelijkbare doelgroepen te huur, onder meer in het Hazemeijercomplex en de Lansinkveste.

Om deze reden (unfaire concurrentie) en om andere redenen, zowel van inhoudelijke en financiële aard, is er kritiek op de gemeentelijke uitgaven, want gemeenschapsgeld, voor het 'pamperen' van het WTC Twente in Hengelo. De raadsfractie van Lokaal Hengelo hekelt bijvoorbeeld dat haars bedunkens de gemeente Hengelo de afgelopen zes jaar al ruim 3,2 miljoen euro aan subsidies en kwijtscheldingen an het WTC Twente heeft verstrekt. ‘We zijn benieuwd wat het WTC tot nu toe voor Hengelo op heeft geleverd, we vrezen dat het een bodemloze put is.’