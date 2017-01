A35-bord Van der Valk Enschede; 'Paul vindt het een mooi idee'

Enschede - De gemeenteraad van Enschede moet weldra oordelen over een voorstel om 11,29 miljoen euro te reserveren voor de grondexploitatie/herontwikkeling van het Wegener-terrein op de hoek van de Zuiderval en de Getfertsingel. De bedoeling is dat de verkoop van kavels voor de bouw van met name woningen 6,75 miljoen euro oplevert. Een grote meerderheid zal akkoord gaan, omdat er geen alternatief zou zijn. Een discussie in de discussie (waarover vermoedelijk langer zal worden gedelibereerd, ook omdat het overzichtelijker is) gaat over een andere kavel, namelijk een lap grond van zo’n twee hectare op de hoek van de Zuiderval en de A35, alwaar Hatenboer met steun van een deel van de raad een ‘landmark’ wenst, zonder te weten hoe en wat.

De wethouder heeft er reeds over gesproken met eigenaar Van der Valk van het aanpalende en vorig jaar geopende hotel annex restaurant annex congrescentrum. Er zou op de ‘snelwegkavel’ tussen horecaconcern en autocorridor een groot bord kunnen worden geplaatst met in joekels van letters de tekst ‘Van der Valk’ met toevoeging ‘Enschede’, te betalen door beide partijen. Hatenboer ziet het als reclame voor stad en bedrijf en zegt: ‘Paul vindt het een mooi idee.’

De gemeente ziet de Wegener-locatie als een belangrijke plek aan de Zuiderval, de in- en uitvalsweg die de binnenstad van Enschede verbindt met de A35. Was het voorheen de bedoeling veelal bedrijvigheid en dienstenaanbod te faciliteren aan de Zuiderval, met een paar grootstedelijke woonparken, vanwege de marktontwikkelingen is het de bedoeling het aandeel woningen te vergroten, waartoe het Wegener-perceel mogelijkheden zou bieden. De gemeente kan dat zelf doen, maar wethouder Hatenboer mikt nadrukkelijk op de interesse van projectontwikkelaars.

Wat betreft de stedenbouwkundige ontwikkeling op de locatie van de voormalige drukkerij annex het redactiekantoor van de nazaten van grondvester Matthias van der Loeff: voorshands bestaat nog altijd de kans dat vluchtelingen er noodopvang krijgen. Het gebouw wordt om die reden tot medio dit jaar (met een optie van nog een jaar) gehuurd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.