Wethouder in Losser: 'Pak rookwaren aan in plaats van kunstgrasvelden'

Losser - De overheid dient reële gevaren voor de volksgezondheid van met name kinderen/jongeren te bestrijden. Dit betekent volgens wethouder Hassink van Losser dat gemeentebesturen minder spastisch en paniekerig zouden moeten doen over rubbergranulaat in voetbalvelden van kunstgras. Hij vindt dat er grotere gevaren zijn waar de overheid op dient te richten ter bescherming van de jeugd. Er is namelijk nog niks bewezen over de negatieve effecten van rubbelkorrels op sportvelden.

De overheid, ook lokaal, zou moeten 'focussen' op bewezen risico's voor de gezondheid van de opgroeiende jeugd, aldus de CDA-wethouder, nu dus in Losser, voorheen in zijn woonplaats Enschede, waarbij hij in ‘een persoonlijke ontboezeming’ ten overstaan van de gemeenteraad, vooral wees op het gevaar van roken. Van rubbergranulaat is het gevaar volgens hem nog niet aangetoond, van nicotine al vele jaren en derhalve zou de overheid daar vol op moeten inzetten.

Alleen al door het meeroken van kinderen in het ouderlijk huis, overlijden in de loop der jaren meer kinderen dan door andere ziekmakers. ‘En dan praten ouders onder het genot van een sigaretje over de gevaren van rubberkorrels op sportvelden’, aldus Hassink, die erop wijst dat elk onderzoek naar de gevaren van kunstgrasvelden door ander onderzoek wordt weerlegd. Terwijl de rookverslaving volgens hem twintigduizend doden per jaar eist. Als het voorzorgbeginsel dus ergens opgeld doet, dan bij het roken. En dus moet de overheid naar de mening van Hassink er alleen al uit oogpunt van voorzorg voor zou dienen te zorgen dat kinderen niet met rokers in aanraking komen.