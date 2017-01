Rutten (CDA) lijkt hand in aanval op Lievers (D66) te overspelen

Agelo – Het hangt van het CDA af of de coalitie in Overijssel intact blijft. Intern zitten de christendemocraten volgens bronnen in de fractie ‘niet helemaal op één lijn’ en het lijkt erop dat het Agelose statenlid Rutten van het CDA haar hand heeft overspeeld met haar venijnige kritiek op de nota Nieuwe Energie van D66-gedeputeerde Lievers. In dat geval moet het CDA komende woensdag inbinden. De crisissfeer, die het statenlid Rutten veroorzaakte, ligt fractieleider Reesink van het CDA zwaar op de maag, al leverde hij een actieve bijdrage aan het tumult.

Op het college van gedeputeerde staten en de coalitiepartners VVD, ChristenUnie en D66 maakte de aanvliegroute van eerst Rutten en daarna Reesink een vreemde indruk. Eerst viel Rutten met zoveel woorden de PVV bij die bij monde van woordvoerder Veltmeijer voorstelde om het veelomvattende voorstel van Lievers naar het grijze archief te verwijzen en hem op te dragen met een nieuw voorstel voor energietransactie te komen. Vervolgens vroeg Reesink in reactie op het voorstel van commissaris van de koning Bijleveld om de vergadering, mede gezien het gevorderde tijdstip, een week te verdagen een schorsing aan, die meer dan een half uur zou duren en over de uitkomst waarvan hij tot verbazing van al zijn collegae vervolgens niets kwijt wilde.

In de wandelgangen werd meteen en wordt nog steeds gespeculeerd over de motieven en intenties van het CDA om Lievers zo heftig op de korrel te nemen. Gesuggereerd wordt dat de houding van de gedeputeerde in het afvalwaterdossier NAM een rol speelt (voortzetting injecties in de Twentse bodem in plaats van onderzoek naar bovengrondse zuivering), want Lievers zit wat dit betreft op de lijn van minister Kamp, en daar is men in Groot Agelo en Wijde Omgeving zacht gezegd niet gelukkig mee. Ook zou bij een deel van het CDA wrevel bestaan over de wijze waarop D66 in enkele dossiers optreedt, waarbij de Rondweg Weerselo en Landbouw/Natuur worden genoemd.

De coalitiepartij VVD stelde zich coöperatiever op in het debat over de nota Nieuwe Energie. Er komt op voorspraak van de VVD en VijftigPlus meer aandacht voor innovatie bij de energietransitie in de provincie Overijssel. Dat zegde Lievers toe aan VVD-woordvoerder Koolhaas, die onder meer onderzoek naar de mogelijkheden van de opslag van energie, gesmolten zout en waterstofpoeder noemde. Verder bepleitte Koolhaas een actieplan blauwe energie, onder meer waterkracht, naast zonne-energie, biomassa en windenergie, waar Lievers vlot mee instemde.

Met de boutade van Bouwens kon Lievers niet veel, omdat de toonzetting pittig was, maar de inhoud wazig: de nota zou niet concreet genoeg zijn, te algemeen gesteld en met vaagheden doordrenkt. Rutten pleitte voor 'een sexyer nota’ waarin ‘de maatschappij en de statenfracties worden meegenomen’. Lievers kon er geen chocola van maken. Hij sprak onbeschroomd over ‘een doorwrochte nota’ benevens ‘een breed maatschappelijk draagvlak’.