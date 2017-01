Akkoord onder voorwaarden met begraven in eigen grond Wierden

Wierden - Het college van burgemeester en wethouders te Wierden stelt de gemeenteraad voor onder voorwaarden in te stemmen met de mogelijkheid van het begraven van mensen op eigen grond. De voorwaarde dat dit moet kunnen 'als de tijd daar is' klinkt logisch, een andere voorwaarde betreft het perceel. Iemand die in eigen grond wil worden begraven moet daar een duidelijke binding mee hebben én het moet gaan om een bos van tenminste een hectare.

Het college laat weten een aantal verzoeken te hebben gekregen van mensen die begraven willen worden in hun eigen grond. Naar aanleiding is besloten zulks mogelijk te maken. Wethouder Span laat in een perscommuniqué optekenen: 'Als er een verzoek tot begraven in eigen grond voorligt, willen we daar in principe aan meewerken. Wettelijk gezien mag je dat ook niet zomaar weigeren, maar, je moet zoiets natuurlijk wel zorgvuldig regelen.'

Daarom heeft de gemeente Wierden hier specifiek beleid voor gemaakt, waarover de gemeenteraad zich nog dient uit te spreken. Dat gebeurt begin volgende maand. De particuliere grond waarin wordt iemand ter aarde is besteld zou als 'een kleine begraafplaats' moeten worden aangemerkt, 'met plaats voor maximaal twee personen', aldus het college.

Enige jaren geleden verzocht een Wierdenaar in het grensgebied van Hoge Hexel en Daarle om in eigen grond te mogen worden begraven, maar weigerde de gemeente Wierden dit. De man die een graf voor twee personen wenste, ook voor zijn echtgenote, woont op de grens met de gemeente Hellendoorn en kreeg van die gemeente wél medewerking.