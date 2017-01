Van Veldhuizen in Goor als voorzitter Regio Twente zwaar onder vuur

Goor/Enschede - De gemeenteraad van de Hof van Twente heeft snoeiharde kritiek op het functioneren van regiovoorzitter Van Veldhuizen, die als burgemeester van de grootste Twentse gemeente Enschede 'opperhoofd' is van het samenwerkingsverband, en ook bijeenkomsten over een nieuwe Agenda van Twente leidt. Zijn attitude en zijn onafhankelijkheid worden openlijk in twijfel getrokken in de raadszaal der gemeente Hof van Twente.

In diezelfde accommodatie vond vorige week een bijeenkomst plaats voor afvaardigingen van alle veertien Twentse gemeenten over het vervolg op de eerste Agenda van Twente. Naar de mening van alle raadsfracties stuurde Van Veldhuizen te nadrukkelijk een bepaalde kant op, namelijk die van de steden en van de hightech, oftewel die van de Twente Board.

Volgens fractieleider Rijkens van de PvdA leek de bijeenkomst op het Volkscongres van Peking, want de uitkomsten stonden vast, wat de gemeenteraden ook zouden inbrengen. De coöperatieve houding en de geboden kansen der gemeenten werden, aldus Rijkens, door Van Veldhuizen trefzeker ‘verprutst’. De raadsleden zaten er volgens de PvdA-leider bij ‘voor Jan met de hele korte achternaam’. Rijkens: ‘Dat moeten we niet meer accepteren.’

De onafhankelijkheid van Van Veldhuizen werd allerwegen betwijfeld. ‘Is dat zuiver? ’, vroeg fractieleider Nijhof van het CDA der gemeente Hof van Twente. Ze hekelde dat Van Veldhuizen per gemeente ten overstaan van raadsleden een minimum bedrag per gemeente eiste. ‘Veel te veel was voorgeprogrammeerd’, aldus D66-leidsvrouw Olde Reuver of Briel. ‘We voelden ons tekort gaan’, vatte VVD-chef Bruins het algehele gevoelen samen.

Ook burgemeester Nauta sprak weinig positief over de radenconferentie in Goor, zeker over de slotwoorden van haar Enschedese confrater: ‘Het werd niet afgesloten zoals behoort. De avond had een open einde moeten hebben en heeft dat niet gehad.’ Ze wil dit in overleg mee haar collegae, ook Van Veldhuizen, nog eens ter sprake brengen.