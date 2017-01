Drie gemeenten spelen met idee uit regeling Soweco te treden

Almelo/Vriezenveen - De gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden zullen financieel zwaar worden aangeslagen als ze uit de Gemeenschappelijk Regeling treden voor de sociale werkvoorziening Soweco in de subregio Almelo. Zo reageerde vanavond wethouder Binnenmars van de gemeente Twenterand op het nieuws dat de genoemde gemeenten dit zouden overwegen. Enkele jaren geleden was het gepeperde afkoopbedrag van enkele miljoenen voor Rijssen-Holten en Hellendoorn reden af te zien van een ook toen al voorgenomen plan voor uittreding.

Binnenmars vindt de zienswijze die Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden indienen tegen de begroting 2017 (die met een tekort van krap vijf miljoen euro sluit) en/of de geplande omvorming van Soweco (van een bedrijf voor sociale werkvoorziening tot een maatschappelijke onderneming) jammerlijk en ongelukkig. Hij gaf vanavond aan te hopen dat de spreekwoordelijke soep minder heet zal worden gegeten dan ze wordt opgediend. Dit zou donderdag al moeten blijken als het bestuur van Soweco, bestaande uit de wethouders der zes deelnemende gemeenten (behalve de vier genoemde ook Almelo en Tubbergen), over de toekomstvisie van het bedrijf spreekt. Binnenmars wijst er in dit verband op dat het indienen van een zienswijze tegen een beleidsplan van directie en commissarissen fundamenteel wat anders is dan het officieel besluiten tot uittreding.

Eerder maakte fractievoorzitter Scheppink van de SGP in Rijssen-Holten, leidsman van de grootste partij in de raad, duidelijk dat een maatschappelijke onderneming niet afhankelijk moet zijn van overheidsmiddelen, van subsidie dus, maar in een netwerk met andere (reguliere) bedrijven handel/arbeid moet binnenhalen om de mensen aan het werk te houden.

Ook de fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad van Twenterand, fractiechef Paters van GBT, signaleerde vanvond een dicrepantie tussen een (maatschappelijke) onderneming en een gemeenschappelijke regelinge die alles automatisch bijpassen wat er onder aan de streep tekort is. Hij vindt wel dat de gemeente altijd een zorgpicht heeft voor de mensen dat 'beschut' moeten werken. Net als zijn collega-fractieleider Kerkdijk van het CDA vraagt Paters zich wel af waarom de sociale werkvoorziening Larcom in Noord-Overijssel financieel zoveel beter draait dan Soweco. Binnenmars stelde veel goeds te verwachten van het beoogde Soweco. 'Ik geloof in de kansen, er zit elan in het bedrijf', aldus betoogde de gemeente- annex de bedrijfsbestuurder.