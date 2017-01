Waterschap investeert in grensoverschrijdend rivierenproject LIVE

Losser - Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen stemt in met een investering van 1,85 miljoen euro in de begroting van het LIVE-project. Er is een Europese subsidie (Interreg) begroot en geld van 'partners' tot 1,6 miljoen.

Het gaat om de voorfinanciering door het waterschap Vechtstromen van de geraamde Duitse inrichtingskosten van het Nederlandse project Dinkel Losser-Gronau. Grensoverschrijdende samenwerking is in de filofie van Vechtstromen 'onmisbaar voor het behalen van de (water)doelen', want 'water houdt zich immers niet aan grenzen'.

Via het omvangrijk samenwerkingsproject LIVE (Living Vecht-Dinkel) wordt de komende vier jaar met Nederlandse en Duitse partners gewerkt aan een veilig, gezond en vitaal Vecht- en Dinkelsysteem. Het betreffende projectvoorstel is voor subsidie ingediend in het kader van het grensoverschrijdende programma in samenwerkingsverband Euregio.