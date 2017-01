Klein Kromhof, houtgigant te Daarlerveen, breidt uit tot 3,5 hectare

Daarlerveen - Het bedrijf Klein Kromhof Houtvezels te Daarlerveen wil zijn areaal uitbreiden met 1,4 hectare tot een terrein van 3,5 hectare met daarop ruim een hectare aan bebouwing, waaronder twee bedrijfswoningen. Er is veel ruimte nodig voor buitenopslag. Klein Kromhof levert houtvezelproducten die geschikt zijn als bodembedekker voor dieren in de agrarische sector en aan particulieren. Daarnaast is het bedrijf onder de naam Jekro Houtpellets actief in de productie en levering van houtpellets. De jaarproductie bedraagt ongeveer 3.800 ton pellets.

De verwachting is dat zowel Houtvezels als Houtpelllets in de komende jaren aanmerkelijk zal gaan groeien. Zo is een nieuwe verbrandingsinstallatie nodig met een maximale capaciteit van acht MegaWatt voor de verwerking van boomstammen tot houtkrullen. Er is een SDE-subsidie toegekend voorhet opwekken van warmte en elektriciteit door verbranding van biomassa.In overleg met het waterschap Vechtstromen wordt het hemelwater van daken en terreinen afgevoerd naar retentievijvers met een totale bergingsruimte van 3.950 kubieke meter.

In ruil voor medewerking aan de uitbreiding door de gemeente Hellendoorn zal Klein Kromhof in de omgeving de sloop en ontmanteling van een bestaand bedrijventerrein aan de Brugstraat in Daarlerveen, het voormalige staalbedrijf en machinebouwbedrijf Evers, thans in eigendom vanbouwbedrijf Karsten, voor zijn rekening nemen.

Klein Kromhof is de laatste jaren flink gegroeid. In de afgelopen jaren is twee keer de maximale planologische uitbreidingsruimte gebruikt, via een zelfstandige uitbreidingsprocedure en via de mogelijkheden van het bestemmingsplan voor het buitengebied. De gemeenteraad is positief over de verdere uitbreiding en de daaraan verbonden wederdiensten van het bedrijf bj wijze van kwaliteitsimpuls groene omgeving. Na de afbraak van de gebouwen aan de Brugstraat ontstaat daar een agrarisch perceel met bijbehorende bestemming.

De provincie Overijssel heeft ingestemd met deze gang der dingen te Daarlerveen.