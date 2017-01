Gemeente speelt 75.000 euro vrij voor energieneutraal Oldenzaal

Oldenzaal - Het college van burgemeester en wethouders te Oldenzaal vraagt de gemeenteraad toestemming 75.000 euro uit te trekken voor de Stichting Duurzaam Oldenzaal en over de besteding van dit concrete geld afspraken te maken.

Het gemeentebestuur wil met de stichting en eventueel andere logische partners een strategie uitwerken om deels selfsupporting te zijn vanaf 2018, waarbij onduidelijk is wat 'deels selfsuporting' betekent, want als je niets doet, is dat al het geval.

De stichting beoogt 250 Oldenzaalse bedrijven samen te brengen in bijeenkomsten, er moeten 175 bedrijven gebruik gaan maken van duurzame energie en vijftig bedrijven zouden duurzame energie moeten gaan opwekken. Er zullen vier tot zes bijeenkomsten worden georganiseerd met inwoners plus een duurzaamheidsplein met minimaal twintig participanten. Ook zal worden voorzien in deelname aan een duurzaamheidswinkel/inlooppunt, structurele communicatie en een 'begrijpelijke website met actuele informatie'.

Ook ligt het in de bedoeling een platform met minimaal tien 'duurzame partijen' in Oldenzaal faciliteren een Oldenzaals Energiefonds op te richten en één postcoderoos-project te starten, alles ten dienste van de doelstelling van een energieneutraal Oldenzaal.