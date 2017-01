Bolk vereeuwigd in het licht van zijn transportonderneming

Almelo – Bij gelegenheid van zijn 75ste verjaardag is grondvester Henk Bolk voor immer aan het gelijknamige transportbedrijf in Almelo verbonden. Tien jaar geleden namen de directeuren Pluimers, Linthorst en Savenije het bedrijf over. Dat gebeurde met geld van de bank en van de oprichter. Nu de financiële verplichtingen jegens Bolk conform de afspraken zijn geklaard besloten de drie eigenaren diens naam ‘voor eeuwig’ te verbinden aan het bedrijf, bij wijze van een letterlijk ‘lichtend baken’, uit dankbaarheid voor zijn ondernemerschap en betrokkenheid.

Dat maakte algemeen directeur Pluimers dit weekend tijdens een aangeklede verjaardag annex feestavond bij De Bloemenbeek in De Lutte bekend. Hij reikte symbolisch een verlicht naambord in de bedrijfskleuren aan dat inmiddels een plek heeft gekregen aan de gevel van het bedrijf aan de Plesmanweg te Almelo.

Bolk zette na het plotseling overlijden van zijn vader in de beginjaren zestig als jongeling met anderhalve truck het bedrijf aan de Ootmarsumsestraat voort dat hij gestaag uitbreidde, tot het huidige imperium met meer dan driehonderd medewerkers. Tien jaar geleden droeg hij de onderneming formeel over aan driehoofdige managment, al bleef hij zich adviserenderwijs met de gang der dingen bemoeien.

Sappig Twents

Een keur aan geselecteerde relaties maakte zaterdag zijn opwachting op het feest bij de verjaring van de entrepreneur, onder wie veel (zakelijke) ondernemers en (politieke) bestuurders, zoals (ex-)burgemeesters en liberale parlementariërs, van wie het Twentse kamerlid Ten Broeke (beschermeling van Bolk) zich in sappig Twents ontpopte als een begenadigd ceremoniemeester/conferencier. Daar liggen carrièremogelijkheden, maar hij wordt ook genoemd als toekomstig minister van Buitenlandse Zaken of Defensie.

En nee, premier Rutte (‘vriend’ van Bolk) was niet bij De Bloemenbeek, die kwam een dag later en toog met de 75-jarige ondernemer en een paar andere ‘old soldiers’ onder meer naar Ibiza (zij het in Almelo en mét de burgemeester Gerritsen erbij) en naar de letterlijk uit de as herrezen T-Bone in Enter (geboortedorp van Gerritsen en favoriete bistro van de vigerende minister-president).