Meer gemeenten in Duitsland geporteerd voor 'afvallijn' met Twence

Enschede/Hengelo – Er zijn meer Duitse gemeenten dan alleen Münster met interesse hun afval in de hightech-ovens van Twence op de Boeldershoek tussen Enschede en Hengelo te laten verbranden. Dat zegt burgemeester Van Veldhuizen van Enschede. Zoals bekend kiest Münster bewust voor Twence en dat doet die gemeente omdat de Twentse afvalverwerker en energieopwekker een overheidsbedrijf en dit beter zou bevallen dan een particulier/commerciële bedrijven op de afvalmarkt. Van Veldhuizen stelt dat er meer interesse is vanuit de Euregio.

In veel gemeenten vermindert het aanbod van afval vanwege gescheiden inzameling aan de bron (bij de huishudens) en de aansluiting van meer gemeenten, van buiten de regio Twente, bij Twence betekent de verwerking van meer afval en dat kan bijdragen aan het streven het rendement van het bedrijf op peil te houden.

De burgemeester van Enschede, tevens voorzitter van de Regio Twente, laat weten om die reden er wel voor te voelen dat Twence in handen van de overheid blijft. Nu zijn de Twentse gemeenten eigenaar, maar er komt nog een discussie over eventuele verkoop aan een commercieel bedrijf. Veel gemeenten willen cashen om hun eigen begroting op orde te brengen. In elk geval zal Twence met ingang van 2018, na een periode van tien jaar, geen jaarlijks ‘superdividend’ van acht miljoen meer uitkeren aan de Twentse gemeenten, voor de Agenda van Twente.