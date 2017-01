Slagers levert meteen portefeuille in en laat Financiën schieten

Wierden - In plaats van meer krijgt de nieuwe wethouder Slagers van PPW in Wierden minder in haar takenpakket dan de wethouder ze opvolgt. Had haar voorganger, de recent om gezondheidsredenen afgetreden partijgenoot De Putter, de portefeuille Financiën onder zijn hoede, na de herverdeling afgelopen week in de beslotenheid van de collegekamer, moet Slagers de centen laten voor wat ze zijn. Vanaf nu gaat wethouder Lansink Rotgerink van de VVD namelijk over de inkomsten, de uitgaven en de reserves der gemeente Wierden.

Het lijkt een anciënniteitskwestie, want De Putter was een ervaren wethouder met een naar eigen zeggen betonnen portemonnee. Na zijn vertrek zou wethouder Span van het CDA, als de nieuwe collega dan toch van Financiën af moest, het meest in aanmerking komen de beurs van de gemeente over te nemen, maar ze heeft al een overladen pakket. Het zou eerder voor de hand hebben gelegen dat Span taken zou afstoten in plaats van toevoegen. Ze behoudt echter wat ze heeft, waardoor ze veruit de 'zwaarste' schepen blijft.

De net als Slagers tussentijds aangetreden wethouder Lansink Rotgerink (vorig jaar de opvolger van de na zachte aandrang zelf opgestapte wethouder Schasfoort) had een minimaal pakket; hij kon en wilde er wel iets bij om zijn dagen zoet te brengen. Dat is dus Financiën geworden, wat betekent dat hij op vrijwel elk beleidsterrein wat in de melk te brokkelen kan hebben, indien hij in tegenstelling tot De Putter, die standaard soberheid predikte, bereid is er ten overstaan van de gemeenteraad een politieke portefeuille van te maken.