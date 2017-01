Vier van twaalf hectare boerengebied gekocht voor herstel Witte Veen

Buurse/Haaksbergen - De provincie Overijssel heeft ruim vier hectare particuliere grond verworven bij het Witte Veen, een zeldzaam hoogveengebied tussen Buurse en de Duitse grens. Met deze aankoop is ruim een derde van de benodigde grond voor natuurherstel van het Witte Veen beschikbaar. De aangekochte grond wordt omgezet in natte heide. Daarmede is de zogenoemde natuuropgave voor het Witte Veen 'een belangrijke stap dichterbij gekomen'. Over bedragen wordt niet gesproken, behalve dat ze 'marktconform' zijn. Er lopen nog onderhandelingen met eigenaren van gronden, nog acht hectare, die ook nodig zijn voor natuurherstel. De verwacht‫ing is dat zulks nog dit jaar lukt.

De provinciale overheid draagt bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 24 gebieden gebieden de Europese beschermingsstatus Natura 2000. Het herstellen van de natuur heeft in sommige gebieden effect op agrarische bedrijven in de buurt. Dat speelt bijvoorbeeld sterk in het Wierdenscheveld en de Engbertsdijkvenen, waar ook boerenland moet wijken voor hoogveenontwikkeling. Ook in de venen bij Buurse gaat natuurbescherming/versterking ten koste van agrarische ontwikkeling.

Sinds vier jaar werkt de provincie Overijssel met veertien maatschappelijke partners nauw samen om de natuur te versterken en gelijktijdig ruimte te houden voor economische ontwikkeling. De gemeente Haaksbergen trekt de gebiedsprocessen voor de bijzondere natuurgebieden op haar grondgebied, hetgeen geschiedt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van wethouder Nijhuis.

Volgens gedeputeerde Maij van Overijssel is de aankoop van gronden in het Witte Veen 'een goed signaal', want 'deze aankoop is het resultaat van een zorgvuldig proces waarin de provincie Overijssel en de gemeente Haaksbergen elkaar aanvullen. De gemeente staat aan de lat voor een zorgvuldig gebiedsproces om te komen tot natuurherstel. Als provincie faciliteren wij dat door met de betrokken grondeigenaren afspraken te maken. Afhankelijk van de situatie kan aankoop, aangepast beheer of ruilgrond een optie zijn.' Nijhuis onderschrijft dit, gebruikt dezelfde woorden en spreekt niet geheel toevallig in een gezamenlijk communiqué eveneens over 'een zorgvuldig proces'.