CDA in Enschede beducht voor afstoten Spinnerij Oosterveld

Enschede - De gemeente Enschede zou nog eens goed moeten nadenken over het plan voor de definitieve verkoop van de Spinnerij Oosterveld aan het bedrijf Walas. Dat vindt de raadsfractie van het CDA die met de pen van het raadslid Wifjes vragen aan het college van burgemeester en wethouders voorlegt.

Walas richt zich op stadsontwikkeling en op de exploitatie van bestaand vastgoed. In april vorig jaar nam het bedrijf de exploitatie en het beheer van de Spinnerij over en de verkoop zou april dit jaar worden geëffectueerd. Nu is de gemeente nog eigenaar en hoofdverhuurder.

Het afstoten van de Spinnerij, met diverse kleinere bedrijven als huurders, zou passen in het beleid om niet direct noodzakelijk onroerend goed af te stoten. Wijfjes spreekt over ‘een sanering met verstand’, maar wil nu weten welke prijs de gemeente voor de Spinnerij beurt en of die spoort met de boekwaarde. ‘Weggeven lijkt ons niet de bedoeling.’

Het college heeft volgens informatie van Wijfjes weinig onderzoek gedaan naar de achtergronden van de ontwikkelaar/koper. Hij wijst op ‘twijfelachtige successen’ van Walas in Hengelo (faillissement The Maverick), Ede, Heerlen, Tilburg en Vaals. De christendemocraat wil weten of ondertussen onderzoek heeft plaatsgevonden naar ‘behaalde resultaten, betrouwbaarheid, solvabiliteit en reputatie’ van Walas.