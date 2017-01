Van den Herik-Boskalis Nederland verdiept/verruimt Twentekanalen

Enschede - Niet een Twents bedrijf in de weg- en waterbouw, maar de combinatie Van den Herik-Boskalis Nederland zal de hoofdtak en de zijtak van de Twentekanalen voor grotere schepen (klasse Va) geschikt maken. Ook voert deze aannemer uitgesteld onderhoud uit. De verdieping en de - bij het begin van de zijtak - verbrededing van de Twentekanalen zou de regionale economie ten goede komen. Grotere schepen kunnen de havens van Almelo, Enschede, Goor, Hengelo en Markelo namelijk bereiken. Een maatschappelijk belang is de vermindering van het aantal vrachtwagens op de Nederlandse wegen.

De aanbesteding heeft plaatsgevonden met de zogenoemde Best Value-aanpak: de meeste waarde voor de beste prijs. Van den Herik-Boskalis Nederland krijgt de ruimte het project zoveel mogelijk naar eigen inzicht naar het beste resultaat te leiden. De bedoeling is dat de klus in het najaar begint en dat in 2020 grotere binnenvaartschepen van an naar Twente varen.

In de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat het project in drie percelen opgeknipt. Op elk perceel kon afzonderlijk worden ingeschreven, opdat ook kleinere weg- en waterbouwbedrijven konden meedoen. Er deden dertien bedrijven mee, vier grote jongens en negen kleinere. Na de eerste selectie bleven per perceel drie grote en twee kleinere over. Van den Herik-Boskalis Nederland bood uiteindelijk voor alle percelen de meeste waarde voor de beste prijs.