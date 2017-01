HEIM verkast wellicht weer; toekomst Wilhelminaschool ongewis

Hengelo - De toekomst van de voormalige Wilhelminaschool in het gewezen fabriekscomplex van Dikkers in Hart van Zuid is ongewis nu het Techniekmuseum HEIM vermoedelijk huisvesting krijgt in de Hazemeijer-gebouwen. Het zou de tweede verhuizing zijn in relatief korte tijd, want HEIM was tot voor enkele jaren gevestigd aan de Bornsestraat (Heemaf-buiging). Wat het vertrek voor de Wilhelminaschool als monument betekent is diffuus. En dat in het jaar van het honderdjarig bestaan. De bouw van de toenmalige industrieschool voor aanstormende werknemers van de Stork-fabrieken vond in opdracht van Hengelose industrieel C.T. Stork tussen 1917 en 1918 plaats. Het ontwerp voor deze school in neo-renaissance-stijl is van de hand van de architect Karel Muller. Het huidige gebruik als techniekmuseum sluit daar naadloos op aan.

HEIM kreeg in 2005 onderdak in de Wilhelminaschool dat een rijksmonument is) na een ingrijpende verbouwing. Momenteel maakt HEIM deel uit van de nieuwe organisatie Oyfo Kunst & Techniek, waar ook de Muziekschool en Crea onder ressorteren die net als met HEIM in het Dikkers-complex zouden worden ondergebracht, met een nieuw te bouwen atrium ter verbinding met de voormalige Wilhelminaschool. Dit stuit op problemen nu Emga Vastgoed wil afzien van de culturele bestemming van een deel van het Dikkers-complex omdat het te kleinschalig zou zijn.

Toevalligerwijs werd eind vorig jaar het zoekgebied voor de huisvesting van Oyfo Kunst & Techniek zodanig verruimd, dat het Hazemeyer-complex een alternatief zou zijn. Daar zal nu volgens wethouder Bruggink van Kunst en Cultuur onderzoek naar worden gedaan. Ondertussen wil Emga de gemeente Hengelo, die als subsidiënt van de culturele vaandeldragers de portemonnee moet trekken, en nieuwbouwalternatief voorleggen. Op die manier zou HEIM ook de destijds van gemeentewege verstrekte lening van anderhalf miljoen, exclusief rente, kunnen betalen.