Haaksbergen wil voor afvalinzameling aansluiting bij Twente Milieu

Haaksbergen - De voorgesprekken zijn dusdanig verlopen dat de kans groot is, zo goed als zeker, dat de gemeente Haaksbergen aanhaakt bij het afvalinzamelingsbedrijf Twente Milieu. De gesprekken over toetreding zijn al enige tijd bezig. De bedoeling is uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte bij Twente Milieu onder te brengen.

Twente Milieu heeft als ‘overheidsbedrijf’ de gemeente Almelo, Borne Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Losser als aandeelhouders. Het gemeentebestuur van Haaksbergen achtte het nodig een onderzoeksbureau (Hofman Krul en Partners) in te zitten om de wondere wereld van de afvalinzameling in kaart te brengen. Het bureau kwam met de beoogde optie van aansluiting bij Twente Milieu. In een persbericht van de lokale overheid: ‘Het is een partij die past bij Haaksbergen. Twente Milieu spreekt dezelfde taal als de gemeente, kent de context en weet wat het betekent om voor een gemeente te werken.’

In dat bericht meldt wethouder Nijhuis dat de kwetsbaarheid van de buitendienst zal afnemen, omdat de piket-, wacht- en storingsdiensten bij overname door Twente Milieu gemakkelijker opgevangen kunnen worden. ‘Op deze manier kunnen we bovendien zelf de regie houden over de kwaliteit van onze openbare ruimte en houdt Twente Milieu zich bezig met de uitvoering.’

Behalve wethouder Groen is Nijhuis ook wethouder Sociaal en in die hoedanigheid kan ze, ook maakt de gemeente daar geen melding van, met de directie van Twente Milieu ook nog om tafel over de mogelijkheid van arbeidsplaatsen voor mensen zonder werk.