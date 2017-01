‘Agenda van Twente zonder lokale Harten van Zuid en Groene Lopers

Rijssen – Het advies van de Twente Board voor een nieuwe Agenda van Twente is niet veel meer dan een voortzetting van de huidige. Dat vindt fractievoorzitter André Scheppink van de SGP in Rijssen-Holten. Hij zal morgen tijdens een bijeenkomst van raadsleden uit de veertien Twentse gemeenten vragen of ‘er dan helemaal geen lering getrokken uit de evaluatie van de huidige Agenda van Twente’.

De evaluatie van de huidige Agenda van Twente laat volgens de SGP-fractie zien dat de resultaten moeilijk te meten waren en dat de doelstellingen onvoldoende helder, weinig concreet en te weinig focus hadden. ‘Bekend is dat een subsidie een latente vraag activeert en investeringen die men al wilde doen naar voren haalt, maar ook dat niet-rendabele investeringen met subsidie wel rendabel lijken, maar dat tot op heden de exploitatie daarvan niet of met moeite rond te krijgen is’, aldus Scheppink, die in dat verband op de IJsbaan in Enschede wijst. Hij vervolgt: ‘Ook zijn er projecten mogelijk gemaakt die tot het lokale domein horen, onder andere Hart van Zuid en Groene Loper.’ Hij doelt op kostbare binnenstedelijke stadsvernieuwing in Hengelo respectievelijk Oldenzaal.

Een nieuwe Agenda van Twente en de te behalen resultaten moeten volgens de fractieleider van de grootste partij van Rijssen-Holten ‘zichtbaar, meetbaar en merkbaar worden voor elke inwoner’. Hij hekelt het Calimero-gedrag dat zijns bedunkens veel bestuurders/gemeenten in Twente aankleeft. ‘Het probleem van de Regio Twente is dat we ons wegzetten als een regio waar niemand in Nederland, en in Den Haag, naar omziet. En daar doen spijtig genoeg de regionale media regelmatig aan mee. Stop daar eens mee! Wat dragen we als Twente bij aan de rest van Nederland? Wat hebben we te bieden? Wil je Twente op de kaart krijgen dan moet je dat volgens ons toch vooral vanuit het perspectief van de Randstad doen. En wat hebben we veel te bieden. Het is in Twente of nog beter in het oosten van het land niet alleen beter, mooier maar ook nog eens (veel) goedkoper wonen dan in de Randstad. We hebben prima onderwijsvoorzieningen op elk niveau, mooie natuur. En is het dan erg dat we hier wonen, maar werken in Deventer, Apeldoorn of in de Randstad? Vraag dit maar in Rijssen-Holten waar al jarenlang elke ochtend vele werknemers uit vooral de bouwsector de weg op gaan om in het westen hun werk te doen. Probleem is alleen dat ze te lang onderweg zijn en dat ze bij een relatief geringe afstand van iets meer dan honderd kilometer al in de kost moeten. En daar hebben we de kern van het probleem. Onze bereikbaarheid moet veel en veel beter. Binnen een uur in het westen, binnen drie uur in Berlijn, daar heeft heel Oost-Nederland en de Euregio wat aan. Dat los je niet op met alleen een extra strook asfalt. Dat vraagt om innovatievere vormen van vervoer. Maar ook om een duidelijk toekomstvisie met de daarbij behorend bestuurlijk lef, vastberadenheid en doorzettingsvermogen.'

Een ander groot probleem volgens de Scheppink het vervoer per spoor. ‘Door woonkeren in onze regio komen er jaarlijks te veel transporten met gevaarlijke stoffen. Wordt het niet eens tijd dat we daar structurele oplossingen voor zoeken? Moeten we wachten tot het misgaat? Of zijn we als Regio Twente bestuurlijk te klein om op dit dossier een vuist te maken? Zoek dan strategische partners.’

Voor het overige bepleit Scheppink een meer terughoudende overheid. ‘De overheid kan geen structurele banen scheppen. Eerdere ervaringen (onder andere in de jaren tachtig) met een actief industriebeleid van de overheid waren geen succes. Ondernemers ondernemen en de overheid moet besturen. Als overheid moeten we bijvoorbeeld geen startups gaan financieren. Er zijn genoeg mogelijkheden (landelijke, provinciale en Europese fondsen) beschikbaar. Faciliteer het bedrijfsleven door die fondsen bereikbaar en zichtbaar te maken en informeer de ondernemers over de mogelijkheden. De lokale bestuurders moeten lokaal zorgen voor een goede infrastructuur, goed ondernemers- en detailhandelsklimaat en vooral die ondernemingen met lokale wortels koesteren door ze lokaal letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven. Komen die nieuwe ondernemingen en de daarbij behorende werkgelegenheid vanzelf', aldus de fractieleider van de SGP in Rijssen-Holten.