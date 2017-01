Haaksbergen investeert dik miljoen in bibliotheek naast theater

Haaksbergen - De gemeente Haaksbergen wil de Stichting Kulturhus Haaksbergen ten behoeve van de financiering van de aankoop en verbouwing/renovatie van de het pand van de voormalige basisschool Ons Dorp ruim een miljoen euro lenen ter huisvesting van de bibliotheek naast het theater De Kappen, die beide onder de stichting ressorteren, wat de efficiëntie ten goede komt. Dit gebeurt onder voorbehoud van de verkoop van het huidige biebonderkomen met de opbrengst waarvan de stichting in elk geval de lopende lening bij de gemeente volledig aflost.

Naar de mening van wethouder Van Spiegel van Educatie, Cultuur, Welzijn en Zorg is dit de enige manier om de Stichting Kulturhus Haaksbergen (met de ‘kernfuncties’ bibliotheek én theater) in de benen te houden, wat de gemeenteraad verordonneerd heeft. De oppositie in de raad, CDA, VVD en GGH, vinden de lening van dik een miljoen niettemin bijzonder riskant en willen er volgende week in de raadsvergadering over spreken.

De Stichting Kulturhus Haaksbergen bestaat sinds 1 januari 2014 als gevolg van een fusie op instigatie van de gemeente tussen de Stichting Bibliotheek Haaksbergen en onderdelen van de Stichting ’t Iemenschoer (onder meer het theater De Kappen) met een jaarlijkse budgetsubsidie van eerst 887.000 euro tot nu 612.00 euro en vanaf volgend jaar 487.000 euro. De opgelegde bezuiniging noopte de stichting op de huisvestings- en de personeelskosten te bezuinigen. Gehoopt wordt door de combi van theater en bibliotheek meer inkomsten te verwerven, vooral uit de horeca, wat volgend jaar zou moeten leiden tot een sluitende exploitatie.

De stichting kan de huidige gymzaal tussen Ons Dorp en De Kappen straks gebruiken als multifunctionele ruimte die bij theatervoorstellingen van grotere groepen als kleedruimte kan dienen. Na de aankoop van de gewezen basisschool in de huidige staat voor 240.000 euro is nog zo’n 830.000 euro nodig voor de renovatie, de verbouwing en de noodzakelijke verbinding der beide gebouwen.

De stichting beschikt niet over eigen middelen en kan mede daardoor ook niet zelf een lening afsluiten bij een bank. Volgens wethouder Prent van Financiën kan de gemeente relatief goedkoop lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.