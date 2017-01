Begrotingstekort vijf miljoen Soweco pas in december vastgesteld

Almelo – Er heeft medio november een bijeenkomst plaatsgevonden voor gemeenteraadsleden van de zes Soweco-gemeenten over de begroting 2017 van dit bedrijf voor sociale werkvoorziening. Het bestuur (zes wethouders onder aanvoering van de Almelose wethouder Cornelissen), de directie (ex-wethouder Van Broekhoven van Almelo) en de Raad van Commissarissen (onder voorzitterschap van de Almelose zakenman Hazewinkel) hebben in december de gewijzigde begroting ‘geactualiseerd’ vastgesteld. De gemeenteraden zijn daar verder niet in betrokken. Alleen in Hellendoorn zou de gemeenteraad actief informatie hebben gekregen. Dit leert navraag bij een aantal betrokkenen die niet met naam wensen te worden genoemd.

In de vijf overige gemeenten is enige ruis op de lijn ontstaan door berichtgeving vorig najaar op deze site over het ingeschatte tekort van bijna vijf miljoen (ruim 4,70. Raadsleden in onderscheiden gemeentenreageerden verbaasd, met name omdat ze niet actief zouden zijn geïnformeerd over en gekend in de oplopende tekorten die verband houden met de ombouw van Soweco van sociale werkvoorziening tot maatschappelijke onderneming.

Wel zouden de meeste gemeenten (wethouders) al voorzieningen hebben getroffen, door de ‘verwachte tekorten bij Soweco’ alvast ten laste te hebben gebracht van reserves in de begrotingen voor dit jaar. Overigens zijn de ingeboekte tekorten veelal lager dan de daadwerkelijke tekorten die zich dit jaar volgens de Soweco zelf zullen openbaren.