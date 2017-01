ChristenUnie wil snelweg én sneltrein Twente-Noord-Nederland

Almelo/Vriezenveen – Er moet werk worden gemaakt van een betere weg- en een betere spoorverbinding tussen Oost- en Noord-Nederland en daartoe moet de opwaardering van de N36 hoog op de politieke agenda worden geplaatst. Dat vindt de ChristenUnie in Overijssel. Het statenlid Te Rietstap wil zich daarvoor inzetten en heeft steun van de parlementariër Bruins die namens de ChristenUnie deel uitmaakt van de Tweede Kamer. Ze stellen gezamenlijk en ambitieus getoonzet vast: ‘De N36 is in de ogen van de ChristenUnie een schromelijk ondergewaardeerde rijksweg. Maar niet alleen de weg, ook de spoorverbindingen moeten beter. Den Haag moet niet alleen naar de Randstad kijken, maar tot aan de grens.’

En verder: ‘De N36 moet beter. Van die weg wordt steeds meer gebruikgemaakt door vrachtverkeer. Het is de doorgaande verbinding bij uitstek. Er doen zich regelmatig zware ongevallen voor. Ook uit oogpunt van verkeersveiligheid en verkeersgedrag moet deze route naar het noorden beter. Er wordt te veel gewerkt met ad hoc-maatregelen, zoals de verbeteringen bij kruispunt Beerze en andere korte termijn-aanpassingen. Vanuit een regionaal economische visie dient de aanpak van de N36 integraal te worden benaderd.

Het is voor de ChristenUnie de route van Twente naar Drenthe en Groningen. Juist ter versterking van de regionale economische positie van dit deel van het land moet deze rijksweg beter. Onlangs pleitte burgemeester Loohuis (PvdA) van Hoogeveen er al voor om van de N36 een A36 te maken teneinde de verbinding Twente-Drenthe tot stand te brengen. Hier sloot burgemeester Visser van Twenterand zich bij aan én fractievoorzitter Smelt van de ChristenUnie aldaar ook. Overigens sprak gedeputeerde Boerman van de ChristenUnie (van Verkeer en Vervoer in Overijssel) vorige week nog tegen dat de N36 onveilig zou zijn.

Ook zei Boerman géén N36-lobby te willen starten, maar denken partijgenoten dus nadrukkelijk anders over. Zij willen juist met gevoelvoor urgentie actie ten behoeve van de N36. ‘Dat geldt niet minder voor het openbaar vervoer. Langs de oostgrens ligt er geen goede doorgaande spoorverbinding. De spoorverbinding Almelo/Zwolle-Hardenberg–Emmen moet doorgetrokken worden naar Groningen. Dat betekent een enorme boost voor deze regio’s, die te maken hebben met krimp en kwetsbare economische regio’s. Het doortrekken van de spoorverbinding naar Groningen zorgt voor versterking van de economische infrastructuur. Daarnaast geeft het doortrekken en verbeteren van deze spoorverbinding extra mogelijkheden om op de verbinding Zwolle–Meppel–Groningen de reistijd richting de Randstad aanzienlijk te verkorten.'