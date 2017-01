Fiechter volgt fractievoorzitter Rikkerink VVD in Hengelo op

Hengelo - De raadsfractie van de VVD te Hengelo heeft uit haar midden het raadslid Fiechter aangewezen als voorman. Hij volgt fractievorzitter Rikkerink op die deze funtie om hem moverende redenen opgeeft, maar wel del blijft uitmaken van raad en fractie.

De fractie is unaniem tot dit besluit gekomen tijdens de wekelijkse fractievergadering. Rikkerink doet een stap terug vanwege privéomdtndigheden én gezondheidsredenen. Rikkerink: 'Het was voor mij een zeer bewogen jaar met veel tegenvallers. Dan komt het moment dat je moet kiezen voor je eigen gezondheid. Ik vind het erg jammer dat ik mijn termijn als fractievoorzitter niet kan afmaken, maar zal aanblijven als raadslid. Ik heb het volste vertrouwen in Onno (Fiechter, red) dat hij dit kan.'

Fiechter is sinds 2014 het jongste raadslid en wordt daarmee de meteen ook de jongste fractievoorzitter van de gemeenteraad van Hengelo. De nieuwe liberale voorman'in een zojuist verspreid persbericht: 'Ik heb veel respect voor de moeilijke keuze die Jos heeft moeten maken. Jos is een krachtig persoon en heeft van de VVD een echte volkspartij gemaakt. De grote steun die ik vanuit de fractie heb mogen krijgen sterkt mij in mijn strijd om samen met de fractie te bouwen aan een sterk Hengelo. Een belangrijke taak voor de komende tijd is om de binnenstad weer leefbaar te krijgen en om werk weer te laten lonen.'