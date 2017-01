CDA veertien gemeenten wil Agenda van Twente, nog zonder inhoud

Enschede - De fracties van het CDA in de veertien gemeenteraden willen een vervolg op het huidige regionale investeringsprogramma dat de Agenda van Twente wordt genoemd. Delegaties der gemeenten spreken daar woensdag in Goor over. Alle 348 Twentse gemeenteraadsleden zijn hiervoor overigens uitgenodigd.

Het standpunt van het CDA, uitgedragen door de christendemocraten te Enschede, dat er een nieuwe Agenda van Twente moet komen mag weinig opzien baren, omdat alle gemeenteraden dit in meerderheid willen, wat iets anders is dan alle fracties. De politieke discussie is vooral welke projecten prioriteit krijgen en hoe de betaling zal zijn. Daar gaat het CDA niet op in. Nieuw is wel dat de partij er Twentebreed over spreekt.

Er zal vanwege de beoogde eenheid terzake de Agenda van Twente worden gestreefd naar zowel investeringen in stedelijkheid/bedrijvigheid als investeringen in wat plattelandseconomie/agrobusiness is gaan heten. Dit tere evenwicht tussen stad en land luistert nauw. Daarnaast zullen regiobrede projecten worden opgezet, met name op het gebied van arbeidsmarkt, scholingsstimulans en knooppuntlogistiek.

De bedoeling is in Goor principiële richtingen te kiezen, waar eind dit jaar een klap op moet worden gegeven, want de huidige Agenda van Twente loopt dit jaar ten einde. Verder moeten de gemeenten, als ze inhoudelijk tot een richtingenplan met een prioriteitenlijst komen, nog overeenstemming zien te bereiken nu de meerderheid weigert hiertoe een superdividend van acht miljoen gedurende tien jaar aan Twence te onttrekken.