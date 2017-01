Duurzaamheid bij Rood Zwart, behalve mogelijk bij naam complex

Delden – Voor het nieuwe clubhuis in aanbouw heeft de voetbalclub Rood Zwart te Delden het ‘duurzaamheidscompliment' ontvangen. De bouw van het multifunctionele onderkomen, die medio vorig jaar begon en waarmee een investering van een miljoen is gemoeid, wordt in het voorjaar afgerond en dan wordt de naam Noaberschapshoes aangebracht.

Door enig lokaal persrumoer moet worden afgewacht of het sportpark Scheetheuvel die naam nog heef bij de opening van het duurzaam gebouwde clubhuis, want er leven ideeën die naam te wijzigen. De naam, die verwijst naar het oefenterrein van de Burgerwacht in Delden (een scheetheuvel is een schietheuvel) dat in het verleden een eindje achter het huidige sportpark lag. De mogelijk nieuwe naam Erve Odink verwijst ook naar de historie van het gebied. Verder circuleert de naam Sportparkplus, refererend aan het sociaal-sportieve clubkarakter.

Volgens voorzitter Ros van de voetbalclub zal er nog nader beraad plaatsvinden over de naam van het sportcomplex. Hij is content met de duurzaamheidscompliment, de zogenoemde Holtbar, van gemeentewege geëntameerd met de verplichting dat de ontvanger hem doorgeeft. Ros kreeg het gestolde symbool aangereikt van de onderwijzeres Koens die dagelijks heel duurzaam naar 'haar' school in Goor fietst, vanuit haar woonstedeke Diepenheim.