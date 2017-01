Ook de Heilige Plechelmus behoeft onderhoud; tijdelijk van sokkel

Oldenzaal - Er zijn drie kunstwerken, waaronder het beeld van de Heilige Plechelmus, in de gemeente Oldenzaal van hun sokkel gehaald en tijdelijk overgebracht naar een werkplaats voor onderhoud. Ook worden de beelden in de werkplaats dan meteen maar beveiligd.

Het is de start van een meerjarig programma. De gemeente Oldenzaal wil aldus de verbetering van het onderhoud aan de kunstwerken in de openbare ruimte aanvatten.

Het bedrijf Binder Art Services uit Haarlem haalde vandaag de beelden van de Heilige Plechelmus (van kunstenaar Stauthamer), de Lopende vrouw (van kunstenaar Bayens) en het Figuur met Tak (van kunstenaar Roothaan) op. De onderhoudswerkzaamheden zullen plaatsgrijpen in de werkplaats te Haarlem. Na enkele weken herkrijgen de beelden hun plek op de huidige locaties: Plechelmusplein, Marktstraat en Operalaan. Naast het schoonmaken en het herstellen van de buitenkant worden de kunstwerken als gezegd voorzien van beveiliging tegen vandalisme/diefstal.

Het beeld van de Heilige Plechelmuswerd in 1950 eveneens gegoten in de bronsgieterij van de familie Binder in Haarlem. Het is derhalve een Plek van Plechelmus. Een signatuur aan de achterkant van het beeld getuigt daar van. Het beeld is destijds gemaakt als dank aan de stad- en kerkpatroon Plechelmus voor bescherming tijdens de oorlogsjaren 1940-1945.