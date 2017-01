Ook in Almelo politieke beroering over tekort vijf miljoen Soweco

Almelo - Net als in andere gemeenten is in Almelo politiek rumoer ontstaan over het tekort van de sociale voorziening Soweco, wat betekent dat de gemeente Almelo twee miljoen euro zou moeten uittrekken om dit tekort aan te zuiveren. Het stoort de raadsfractie van LAS, de grootste in de gemeenteraad van Almelo, vooral dat de raad hierover niet is ingelicht. Ook in de gemeenteraad van Twenterand (de na Almelo meest betalende der zes participerende gemeenten in Soweco) krijgt het college het verwijt dat de raad onvolledig en niet op tijd in kennis is gesteld van het tekort over volgend jaar.

Na publicatie op deze site van het geprognosticeerde tekort 2017 bij de gemeenschappelijke regeling Soweco (bestaande uit de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden in Noordwetst-Twente) werden in meerdere der deelnemende gemeenten vragen gesteld over aard en omvang.

De meeste Soweco-wethouders zeggen hun gemeenteraad vorig jaar reeds ervan in kennis te hebben gesteld dat de begroting 2017 van de sociale werkvoorziening een tekort vertoont dat richting de vijf miljoen loopt, maar naar nu blijkt is dit zodanig gebeurd dat veel raadsleden dit is ontgaan. Sterker nog, in het najaar werden in veel gemeenteraden vragen gesteld, maar stelden wethouders, onder wie wethouder Cornelissen van Almelo, van alles te kunnen en te willen zeggen over processen, maar geen bedragen noemen.