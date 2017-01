VVD in Twenterand wil informatie over echec Almeloseweg-Oost

Vriezenveen – De raadsfractie van de VVD in de gemeente Twenterand wil weten of in plaats van wethouder Scholten van Grond en Geld gemeentesecretaris Ten Brinke heeft onderhandeld en zo ja waarom met twee projectontwikkelaars die het bedrijventerrein Almeloseweg-Oost wilden realiseren, wat ondanks mediation op kosten van de lokale overheid misliep, omdat bezwaarde omwonenden in hun recht staan. De gemeente moet nu grond van de ontwikkelaars terugkopen en kan daarenboven volgens het raadslid Walraven van de VVD claims tegemoet zien.

Walraven wil nu van het college weten waarom de gemeentesecretaris (een ambtenaar, weliswaar de hoogste, maar toch een ambtenaar) namens de gemeente bestuurlijk onderhandelde, of het college weet heeft van de claims en zo ja hoe hoog die zijn en of ze al geheel of gedeeltelijk zijn betaald. Ook vraagt Walraven of het college of wie dan ook met de acht omwonenden heeft gesproken teneinde te bezien of er, los van de ingehuurde mediator, overeenstemming kan worden bereikt over de omvang van een groenstrook tussen woningen en bedrijventerrein aan de Almeloseweg-Oost.

Tenslotte vraagt het VVD-raadslid waarom de gemeenteraad sinds medio vorig jaar niet is geïnformeerd over de gang der dingen en hoe het college van burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris het kapitaalverlies en de claimkosten denkt te dekken.