Hofland Juwelier in Denekamp na dik 125 jaar hofleverancier

Denekamp – Het is al dik 25 jaar Hofland, nu is het ook Hofleverancier, want het juweliersbedrijf in Denekamp heeft dit predicaat gekregen bij koninklijk besluit. Aan des konings Overijsselse commissaris Bijleveld de eer hiervoor naar Denekamp af te reizen. ‘Dit is de kroon op het werk van meerdere generaties’, aldus eigenaar Susette Hofland-Vlutters meteen perfect gevoel voor toepasselijke woordkeuze.

Het familiebedrijf zal dit jaar 126 jaar bestaan en heeft een onberispelijke reputatie, wat één van de voorwaarden is voor om hofleverancier te worden. Voor het eerst in de geschiedenis valt deze eer een bedrijf in de gemeente Dinkelland ten deel. Het gaat om bedrijven die ten minste honderd jaar bestaan met een zeer goede reputatie in de regio.

Antonius Hofland startte de juwelierszaak in 1891 aan de Wilhelmastraat en in 1953 volgde een verhuizing naar de huidige locatie aan de Grotestraat. In september 2015 nam Susette Hofland-Vlutters de scepter over van Ad en Ine Hofland. Aangezien haar echtgenoot Rob de neef is van Ad blijft de onderneming een familiebedrijf. Een bedrijf dat een aantal bijzondere opdrachten heet uitgevoerd. Zo is de ambtsketen van de burgemeester door Hofland Juwelier vervaardigd, verzorgde men het onderhoud van de klokken in zowel de Katholieke als de Protestantse kerk en restaureerde de juwelier de ring van Kardinaal Simonis.