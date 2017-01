Visser en Smelt bepleiten mét Loohuis A36 van Twente naar Drenthe

Vriezenveen/Almelo - De voormannen van college en coalitie in de gemeente Twenterand, te weten burgemeester Visser en ChristenUnie-leider Smelt vinden eigenlijk dat de gevaarlijke N36 zou moeten worden verbreed tot een A36, een autosnelweg tussen Almelo en Hardenberg/Ommen en dus ook tussen Twente en Drenthe. Onlangs pleitte burgemeester Loohuis van Hoogeveen voor een autosnelweg tussen Twente en Drenthe door opwaardering van N36 en N48

Visser stipte dit punt aan tijdens de nieuwjaarreceptie van de gemeente Twenterand bij De Zandstuve in Den Ham. Hij wist toen nog niets over de opmerkingen van gedeputeerde Boerman die kort daarvoor had gezegd dat de N36 een veilige weg is, misschien wel te veilig, wat de oorzaak zou kunnen zijn van de vele ongelukken. In de afgelopen zeven jaar kwamen bij ongelukken zestien personen om het leven. Smelt reageerde wel op de uitlatingen van Boerman (een partijgenot, want ook ChristenUnie) en zei te rade te gaan, om kort daarna te laten weten dat de oplossing en A36 is.

De kwalificaties van Boerman hebben verbazing en verontwaardiging gewekt in Twenterand, ofschoon SGP-wethouder Engberts, die plaatselijk over Verkeer en Vervoer gaat, hedenochtend een korte verklaring deed uitgaan. Daarin staat dat hij ‘aansloeg’ toen hij vermoedelijk op deze site kennisnam van de ‘opmerking’ van Boerman. ‘Ik heb direct contact met de heer Boerman gezocht. Vooral omdat hij mij op 4 januari steun heeft toegezegd. Steun in onze dringende wens om de aanpassing van het profiel van de N36 direct mee te nemen in het groot onderhoud, dat in 2018 gepland staat. De heer Boerman heeft mij gisteren nogmaals van die steun verzekerd. Dat geeft mij voldoende vertrouwen om gezamenlijk de N36 veiliger te maken.

De wethouder is kennelijk nog niet ‘aangeslagen’ op het A36-pleidooi van de voorzitter van het college en de politiek leider van de ChristenUnie.