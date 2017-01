Vier keer ruim 676.000 per jaar voor Stichting Almelo Promotie

Almelo - De gemeente Almelo verstrekt met ingang van volgend jaar tot en met 2021 een subsidie van 676.750 euro per jaar aan de Stichting Almelo Promotie. Eis gekozen voor vier jaar vanwege de continuïteit van zijn bedrijfsvoering en meerjarige afspraken. Er is recent een nieuw onderkomen betrokken in het Ledeboer-pand van de zakenman Hazewinkel.

Ook om bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld wat betreft de vervanging van materiaal en afspraken met leveranciers van diensten en nutsvoorzieningen, is een meerjarige afspraak handig, meldt de gemeente Almelo. Overigens kan de gemeenteraad, vanwege zijn budgetrecht, van jaar tot jaar oordelen over de de toekenning van de subsidie.

De stichting organiseert zelf in principe geen activiteiten, maar steunt en faciliteert. Voor bijzondere projecten, zoals een tweede stadsmusical, met een filmproductie, kan en zal vanwege het belang van de citymarketing een uitzondering worden gemaakt.

Onderdeel van de subsidie is een vast bedrag van 75.000 euro uit de pot van toeristenbelasting voor de Stichting Almelo Promotie. De intensieve samenwerking met de Stichting Ondernemersfonds Centrum Almelo Actief is goed voor 115.000 euro, onder de voorwaarde dat de inspraak van belastingplichtige ondernemers in de binnenstad is geborgd.

Er is minder geld nodig voor stadspromotie en citymarketing; er werd eerder circa tachtigduizend euro voor vrijgemaakt en daar zou vanwege de promotie via Marketing Oost/Gastvrij Twente een kwart af kunnen. Voor de financiële ondersteuning van organisaties die evenmenenten houden komt per jaar 225.000 euro vrij, 35.000 euro meer dan tot op heden.