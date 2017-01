College in Hof wil groen licht voor zonnepark Waterlanden te Goor

Goor - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hof van Twente wil definitief groen licht van de gemeenteraad om ten en noordoosten van Goor een zonnepark Waterlanden te realiseren. Het bedrijf Solarfields heeft via een openbare tenderprocedure de exclusiviteit verkregen om op het terrein, voor eigen kosten en risico, een zonnepark aan te leggen en te exploiteren. Het gaat om een park met een oppervlakte van zo’n veertien hectare, waarvan circa negen hectare kan worden gebruikt om elektriciteit op twee wekken via zonnepanelen De overige gronden worden gebruikt voor de landschappelijke inpassing en als groene buffer tussen de woonwijk en het zonnepark.

Omwonenden zijn gedurende het proces meerdere keren geïnformeerd. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zou zoveel mogelijk rekening zijn gehouden met opvattingen van de wijkbewoners. Zo is aan de groene buffer nog eens twee hectare toegevoegd. Om via een projectbesluit medewerking te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. De raad zal zich daarover dinsdag over een week uitspreken. He college wijst erop dat een zonnepark past binnen de toetsingskaders van de beleidsnota over ‘grootschalige duurzame energiebronnen’.