Boerman: 'N36 veilige weg, alleen vervelend van die ongelukken'

Vriezenveen - Er is volgens gedeputeerde Boerman van Verkeer en Vervoer in Overijssel geen noodzaak een nieuwe lobby in gang te trekken voor de N36 tussen Almelo en Hardenberg/Ommmen. Boerman zei vanmiddag niks te voelen voor een smeekbede bij de minister om aanvullende maatregelen omdat de N36 op zich een veilige weg is, waarbij het naar de mening van de gedeputeerde 'alleen vervelend' is dat er nogal wat ongelukken gebeuren.

Het kan volgens Boerman zelfs zijn dat de N36 als 'nadrukkelijk veilig ingerichte weg' misschien wel 'te veilig' is, waardooor automobilisten 'gekke dingen' kunnen gaan doen, zoals roekeloos inhalen en omkeren op de weg. De gemeente Twenterand en de regio Twente vinden nadere actie gewenst. Ze wijzen daarbij op de zestien doden in zeven jaar bij ongevallen op de N36. Recent bracht parlementariër Omtzigt de situatie nog eens ter sprake in de Tweede Kamer, hij kreeg geen voet aan de trappper en liet het er vervolgens bij, want drong niet verder aan.

Eerder stelde minister Schultz-van Haegen van Infrastructuur en Milieu een bedrag van 5,6 miljoen euro beschikbaar voor onder meer de verlenging van op- en afritten, wat inmiddels gebeurd is, maar de uitvoering van andere aanpassingen, zoals het dichten van diepliggende stroken naast de (te) smalle rijbanen, door Rijkswaterstaat laat al geruime tijd op zich wachten.