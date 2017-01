Starters in knel, doorstromers op stoom, op woningmarkt Hengelo

Hengelo – Het zijn vooral de zogenoemde doorstromers die in Hengelo profiteren van de aantrekkende woningmarkt. Voor nieuwkomers op die woningmarkt is de situatie aanmerkelijk moeilijker bij het vinden van een voor hen betaalbare woning. Dit zijn conclusies uit onderzoek van De Hypotheker.

Het aantal verstrekte hypotheken aan doorstromers is in Hengelo vorig jaar met liefst 26 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal hypotheken dat door starters werd gesloten daalde met zeventien procent gedaald. ‘Ook in Hengelo lijkt de doorstromer de markt te domineren, terwijl starters hier nauwelijks een voet tussen de deur krijgen’, zo wordt geconcludeerd.

Door de lage rente is het voor de groep doorstromers aanlokkelijk een volgende stap te zetten. Daarnaast staan steeds minder huizen onder water vanwege de stijgende huizenprijzen, waardoor woningbezitters na lange tijd weer de mogelijkheid hebben bij de tijd (hun tijd) woning te kopen. Doorstromers kunnen door de stijgende huizenprijzen gemakkelijker hun eigen woning verkopen en de eventuele overwaarde gebruiken voor de aankoop van een volgende woning. Dit geeft hen een voorsprong op starters, met name in grote steden waar sprake is van krapte op de huizenmarkt.