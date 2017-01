Agenda van Twente niet gebaat bij boodschappenlijstjes steden

Almelo - Gemeenten in de regio, voorop de steden, moeten zich verre houden van het indienen van een 'boodschappenlijstje' voor de nieuwe Agenda van Twente. Dat heeft burgemeester Gerritsen 'zijn' gemeenteraad vanavond in een Twentse discussie op het hart gedrukt.

Gerritsen luisterde naar eigen zeggen 'met gemengde gevoelens' naar de inbreng der onderscheiden raadsfracties in een debatter voorbereiding op de radenconferentie die volgende week woensdag plaatsgrijpt in het Huis van Staat te Goor in de gemeente Hof van Twente.

Naar de overtuiging van Gerritsen zullen er genoeg 'boodschappenlijstjes' van kleinere gemeenten worden aangereikt, maar moeten de drie grote steden die naar de mening van de burgemeester van Almelo 'de dragers van Twente' zijn wezenllijke zaken inbrengen, in samenhang.

De gemengde gevoelens die Gerritsen in de Almelose discussie besprongen golden de angst, met name bij de grotste raadsfractie LAS en de grootste coalitiefractie CDA, dat er te veel focus op Enschede ligt. Dat is volgens Gerritsen de verkeerde discissie, of een non-discussie.

Almelo, Enschede en Hengelo hebben naar de overtuiging van Gerritsen de taak het regionaal bezielende verband aan te brengen in de Agenda van Twente, waarbij werkgelegenheid en mobiliteit de belangrijkste items zouden moeten zijn, en slagkracht. Dat is, in de woorden van de burgemeester ('We zijn nu toch onder elkaar'), namelijk van belang van Den Ham tot Oldenzaal.