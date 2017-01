Brand wethouder in Dinkelland door pragmatisme en opportunisme

Denekamp – Na het gedwongen vertrek van de wethouders Kleissen en Zwiep en het min of meer vrijwillige opstappen van wethouder Stokkelaar heeft de gemeenteraad van Dinkelland - dit keer unaniem – de voormalige leidsman Brand van de VVD benoemd tot 85 procent-wethouder benoemd. Daarnaast zal de zittende 85 procent-wethouder Duursma van het CDA bij collegebesluit fulltimer worden en de andere zittenblijver Steggink is nu vanwege partijpolitieke twisten wethouder namens de afsplitsing ABD van Lokaal Dinkelland.

De oppositionele partijen, voorop D66 en PvdA, maar meer verholen ook Lokaal Dinkelland, vonden dat Steggink zou moeten inrukken vanwege de partijpolitieke verschuivingen, waardoor hij onvoldoende draagvlak zou hebben bij ‘zijn eigen mensen’, maar hierover werd uiteindelijk door gen der raadsfracties een motie ingediend.

Er werd evenmin getracht de benoeming van Brand te voorkómen, ofschoon er flinke kritiek was op de wijze waarop hij zijn oppositierol verruilde voor een coalitierol, waarbij werd gewezen op de manier waarop hij ten koste van principes zich kandidaat stelde voor het wethouderschap. Zelf getuigde hij van pragmatisme (het besluit over een rondweg bij Weerselo is formeel in handen van het provinciebestuur dat er volgende maand over debatteert) en opportunisme (iemand moet toch derde wethouder worden in het belang der gemeente).

Namens de coalitie sprak fractievoorzitter Jogems van de nu grootste coalitiepartij CDA pertinent tegen dat - zoals links en rechts wordt beweerd - de drie colllegepartijen (dus ook ABD en VVD) koste wat het kost voor elk collegevoorstel zullen stemmen.